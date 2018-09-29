Шустер рассказал, как Тимошенко помогала его ток-шоу

Шустер: Выйдя из колонии, Тимошенко попросила Арсения Яценюка дать нам эфир на Первом национальном

Известный телеведущий Савик Шустер в интервью НВ рассказал, как его ток-шоу Шустер LIVE помогала Юлия Тимошенко.

Об этом он упомянул, отвечая на вопрос, почему в своей книге из нынешних политиков он хорошо отзывается только о лидере Батькивщины.

"Во-первых, Юлия Владимировна реально нам помогла, когда нас выбросили отовсюду. Выйдя из колонии, она попросила Арсения Яценюка все же дать нам эфир на Первом национальном. Но я не могу сказать, что я к ней отношусь иначе, чем к другим политикам", - сказал Шустер.

Комментируя то, почему он не отменил дебатов Тимошенко и Петра Порошенко, зная, что последний находится в Западной Украине, из-за чего дебаты превратились в монолог Тимошенко, Шустер заявил, что сейчас бы так не поступил.

"Ну, признаться, я бы, наверное, такого больше не повторил. Хотя, с другой стороны, считаю, что публичному политику отказываться от участия в политических дебатах крайне неправильно. Тем более Петр Алексеевич - не Виктор Федорович, он прекрасно формулирует", - заявил он.

Напомним, 1 июня журналист и ведущий Савик Шустер провел в Киеве презентацию своей книги Свобода слова против страха и унижения. В книге он рассказывает про общение с Юлией Тимошенко, Петром Порошенко, Борисом Немцовым, Михаилом Ходорковским, Александром Лукашенко.

В январе 2016 года телеведущий Савик Шустер заявил, что против его компании открыто уголовное производство по подозрению в неуплате налогов и его вызывают на допрос в ГФС.

В апреле 2016 Киевский городской центр занятости аннулировал ему разрешение на работу в Украине.

13 июня 2016 года Окружной административный суд Киева признал незаконным аннулирование разрешения на работу в Украине Шустеру, а 12 июля 2016 года Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Киевского центра занятости о запрете на работу в Украине Шустеру.

1 декабря 2016 года телеканал Шустера 3S.tv сообщил о прекращении своей деятельности с 1 января 2017 года в связи с финансовыми проблемами.

Вещание было продолжено за счет повторов ранее транслировавшихся программ.

С 1 марта 2017 года, из-за отсутствия финансирования телеканал прекратил свое вещание.

Читайте полный текст интервью с Савиком Шустером в свежем номере журнала Новое Время - №35 от 27 сентября 2018 года