Шустер объяснил, почему не обнародовал слова Януковича об угрозах Путина отобрать Крым в 2012 году

Шустер заявил, что просить у Януковича разрешение обнародовать эту информацию ему "было зазорно"

Известный телеведущий Савик Шустер в интервью НВ объяснил, почему не обнародовал слова на тот момент президента Украины Виктора Януковича, который в беседе с ним в 2012 году сказал, что за неподписание Харьковских соглашений Владимир Путин напрямую угрожал отобрать Крым.

Шустер упоминает об этом в своей книге, но в интервью НВ сказал, что на тот момент не пытался обнародовать эту информацию, так как Янукович сказал ему об этом в личной беседе.

"В этом смысле я не до конца американский журналист, когда все общественно значимое, даже сказанное в частной беседе, ты обязан донести обществу. Я тогда решил, раз это личная беседа, то я не могу озвучить, не попросив на это разрешения, а у Януковича просить разрешения мне уже тогда было зазорно", - заявил телеведущий.

Напомним, 1 июня журналист и ведущий Савик Шустер провел в Киеве презентацию своей книги Свобода слова против страха и унижения. В книге он рассказывает про общение с Юлией Тимошенко, Петром Порошенко, Борисом Немцовым, Михаилом Ходорковским, Александром Лукашенко.

В январе 2016 года телеведущий Савик Шустер заявил, что против его компании открыто уголовное производство по подозрению в неуплате налогов и его вызывают на допрос в ГФС.

В апреле 2016 Киевский городской центр занятости аннулировал ему разрешение на работу в Украине.

13 июня 2016 года Окружной административный суд Киева признал незаконным аннулирование разрешения на работу в Украине Шустеру, а 12 июля 2016 года Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Киевского центра занятости о запрете на работу в Украине Шустеру.

1 декабря 2016 года телеканал Шустера 3S.tv сообщил о прекращении своей деятельности с 1 января 2017 года в связи с финансовыми проблемами.

Вещание было продолжено за счет повторов ранее транслировавшихся программ.

С 1 марта 2017 года из-за отсутствия финансирования телеканал прекратил свое вещание.

Читайте полный текст интервью с Савиком Шустером в свежем номере журнала Новое Время - №35 от 27 сентября 2018 года