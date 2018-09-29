Шустер назвал сумму, которую предлагали за участие в его ток-шоу

Известный телеведущий Савик Шустер в интервью НВ назвал сумму, которую предлагали за участие в его ток-шоу.

"Вы, конечно, не поверите, но из того, что я знаю, пытались предлагать около $10 тыс. за эфир", - заявил он.

В то же время ведущий подчеркнул, что не брал денег с политиков за участие в Шустер LIVE, так как "все бы это сразу увидели".

"Зрители такое чувствуют, динамика и атмосфера были бы совсем другими. Участники шоу всегда были людьми, разбирающимися в вопросе обсуждения, мы их собирали под актуальную тему", - заверил Шустер.

Напомним, в 2016 году в интервью НВ Шустер говорил, что его менеджерам предлагают от 5 до 10 тысяч долларов за участие в Шустер LIVE, но он не берет денег от спикеров за их участие в ток-шоу.

В январе 2016 года телеведущий Савик Шустер заявил, что против его компании открыто уголовное производство по подозрению в неуплате налогов и его вызывают на допрос в ГФС.

В апреле 2016 Киевский городской центр занятости аннулировал ему разрешение на работу в Украине.

13 июня 2016 года Окружной административный суд Киева признал незаконным аннулирование разрешения на работу в Украине Шустеру, а 12 июля 2016 года Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Киевского центра занятости о запрете на работу в Украине Шустеру.

1 декабря 2016 года телеканал Шустера 3S.tv сообщил о прекращении своей деятельности с 1 января 2017 года в связи с финансовыми проблемами.

Вещание было продолжено за счет повторов ранее транслировавшихся программ.

С 1 марта 2017 года, из-за отсутствия финансирования телеканал прекратил свое вещание.

Читайте полный текст интервью с Савиком Шустером в свежем номере журнала Новое Время - №35 от 27 сентября 2018 года