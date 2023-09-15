Кто главный в экономике Зеленского. Интервью с журналистом УП о Ростиславе Шурме и его влиянии на экономическую политику ОП 15 сентября, 20:13 NV Премиум Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма (Фото:Офис президента Украины)

Роман Романюк, политический обозреватель Украинской правды, рассказал Radio NV, как Ростислав Шурма фактически установил монополию на энергетическом рынке государства и стал «куратором» экономики президентской команды.

— В соавторстве с тобой вышел текст на страницах Украинской правды. Он назывался Москва-Ахметов-Банковая. Как Шурма стал главным по экономике Зеленского. О Ростиславе Шурме мы действительно говорим уже не впервые в этом эфире. Потому что было несколько ярких информационных поводов, в том числе и журналистские расследования Bihus.іnfo о состоянии брата Шурмы, о его возможном конфликте интересов в энергетическом бизнесе.

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— И было безупречное интервью, которое одна известная журналистка взяла у Ростислава Игоревича недавно.

— Слушай, как Шурма стал главным по экономике Зеленского? Ты ответил себе на этот вопрос?

— Я думаю, здесь нет единого простого ответа. Полагаю, здесь некий сплав амбиций, каких-то кадровых перестановок, когда просто он оказался в нужном месте и в нужное время. И умение интегрироваться в ту систему власти, которая построена в Офисе президента, в ту модель поведения. И, не знаю, врожденное умение красиво говорить и проектировать какие-то большие видения будущих преобразований, которые очень любит Владимир Александрович Зеленский.