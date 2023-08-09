Не отчитывались со времен пандемии. Рада сделала шаг к возвращению обязательных публичных финансовых отчетов партий 9 августа, 16:48 Верховная Рада Украины проголосовала за возвращение обязательной публичной отчетности о финансовой деятельности политических партий (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Глава партии Слуга Народа Елена Шуляк сообщила, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 9419−1, который восстановит обязательные публичные финансовые отчеты для политических партий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политической партии.

«Причиной приостановления партийной отчетности сначала стал COVID-19, а затем — война. То есть последний раз партии отчитывались за третий квартал 2020 года. Соответственно, после того, как соответствующий закон вступит в силу, политическим партиям придется подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались, начиная с 2020 года. На это законопроектом отводится 120 дней. На отчетность по государственному финансированию — 90 дней», — пояснила парламентарий.

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Шуляк подчеркнула, что подача политической партией финансового отчета была невозможна из-за отсутствия технических возможностей.

«Партии не имели доступа к соответствующему электронному реестру НАПК из-за проведения технических работ, направленных на максимальное усиление защиты информации в условиях военного положения», — подчеркнула Шуляк.

Она заявила, что с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины многие политические силы в шести областях страны, которые имели свои ячейки, частично или полностью потеряли документацию об имуществе, доходах и финансовой деятельности партий. Шуляк подчеркивает, что в таком случае следует документально утвердить невозможность подачи документов о финансовой партийной деятельности.