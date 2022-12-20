Шуляк извинилась за то, что пришла в палату к потерявшему ноги военному, который критиковал ее законопроект 20 декабря, 16:13 Елена Шуляк (Фото:www.facebook.com/el.shuliak)

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк принесла извинения за то, что пришла в палату к бойцу, который критиковал ее законопроект.

По ее словам, каждый день и каждое дело направлены на одно: как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны.

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«Именно это и есть цель моих встреч и общение с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте — в Купянске, Херсоне, а неделю назад — и в Бахмуте», — написала она.

Шуляк заявила, что, как многие из нас, она сегодня не в окопах под обстрелами.

«Но о том, как оно там — видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято — извиняюсь», — написала она.

По ее словам, она, «как и все мы», в вечном долгу перед военными и волонтерами, которые стоят на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни.



Военный Олег Симороз, который потерял на войне обе ноги, заявлял, что Шуляк ворвалась к нему в госпиталь, «чтобы выяснять отношения».

«Сразу опровергну возможное „алиби“ госпожи Елены Шуляк, что якобы это не было выяснение отношений, а она просто вдруг решила меня навестить. Мою маму больше удивило даже не то, что председатель правящей партии не поинтересовалась тем, нужна ли какая-то помощь (мы бы у таких людей помощь и так бы не брали), а что она даже не спросила о моем самочувствии и вообще я имею ли я возможность с ней разговаривать в тот момент, когда она пришла», — заявил он.

Симороз добавил, что Шуляк пришла без всякого разрешения или даже предупреждения.

«На воре шапка горит», так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того как мое сообщение о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях", — написал он.

В ответ народный депутат, заместитель председателя фракции Слуга народа Галина Янченко написала заявление о выходе из партии.