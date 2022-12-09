«Готов был защищать Верховную Раду». Шуфрич заявил, что в первые дни войны присоединился к «небольшому отряду» 9 декабря, 12:49 Нестор Шуфрич (Фото:Пресс-служба Нестора Шуфрича)

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что в первые дни полномасштабной войны России против Украины присоединился к «небольшому отряду» и «готов был защищать Верховную Раду».

«Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду», — сказал он в интервью Детектор медиа.

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По словам Шуфрича, среди депутатов от бывшей ОПЗЖ есть те, кто пошел на фронт, их «где-то семеро».

«Мы нескольких убедили вернуться к работе в парламенте, куда их избрали украинские граждане. В настоящее время трое служат в армии. В первые дни мы все были с автоматами в руках», — сказал он.



4 марта, 206 батальон территориальной обороны Киева задержал народного депутата от Оппозиционной платформы — При жизни Нестора Шуфрича, потому что он фотографировал блокпост.

Впоследствии его отпустили.

16 мая начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук сообщил, что Шуфрич покинул территорию Украины.

Сам Шуфрич сказал, что выехал за границу на законных основаниях, потому что имеет троих несовершеннолетних детей — троих, пяти и девяти лет, и оформил выезд «согласно всем нормативам, установленным для военного времени».

23 мая Шуфрич вернулся в Украину.