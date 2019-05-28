Леонид Кравчук
Каким будет новый парламент
Ульяна Супрун
Что нужно знать о сердечном приступе и панических атаках
Петр Чернышов
Украина в смартфоне. Как помочь Зеленскому?
Владимир Спиваковский
15 способов спасти школьную линейку
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Шуфрич обратился в Генпрокуратуру, обвинив Порошенко и Турчинова в госизмене — Луценко

Вчера, 05:27
Цей матеріал також доступний українською
Шуфрич обратился в Генпрокуратуру, обвинив Порошенко и Турчинова в госизмене — Луценко - фото

Кадр из видео телеканала ICTV/YouTube

Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Нестор Шуфрич подал в Гепрокуратуру заявление на экс-президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

Шуфрич обвиняет Турчинова и Порошенко в государственной измене, сообщает ICTV.

«Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одно из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в Генпрокуратуру заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления. По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса — государственная измена», — заявил Луценко.

Он отметил, что «такие заявления» являются еще одной причиной, почему он отказывается идти в отставку.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку после парламентских выборов.

Теги:   Александр Турчинов Петр Порошенко Юрий Луценко Нестор Шуфрич

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Вчера, 15:30

img
ПриватБанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации
Экономика

Вчера, 13:29

img
В Минфине рассказали, какой будет структура Налоговой службы
События

Вчера, 15:32

img
Убийство водителя BlaBlaCar: экс-бойца Правого сектора приговорили к пожизненному заключению

ТОП 3

Политика

27 мая, 19:47

img
В 400 метрах от врага: Зеленский впервые побывал на передовой
27738
Политика

27 мая, 17:54

img
Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
21459
Политика

Вчера, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
12720