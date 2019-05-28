Шуфрич обратился в Генпрокуратуру, обвинив Порошенко и Турчинова в госизмене — Луценко Вчера, 05:27 Цей матеріал також доступний українською Кадр из видео телеканала ICTV/YouTube Юрий Луценко Кадр из видео телеканала ICTV/YouTube

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Нестор Шуфрич подал в Гепрокуратуру заявление на экс-президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

Шуфрич обвиняет Турчинова и Порошенко в государственной измене, сообщает ICTV.

«Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одно из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в Генпрокуратуру заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления. По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса — государственная измена», — заявил Луценко.

Он отметил, что «такие заявления» являются еще одной причиной, почему он отказывается идти в отставку.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку после парламентских выборов.