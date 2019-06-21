У Шуфрича нашли незадекларированные активы на сумму более 27 млн гривен Сегодня, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Нестор Шуфрич/Facebook Нарушения нашли в декларациях за 2016 и 2017 годы Нестор Шуфрич/Facebook

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило незадекларированные данные у народного депутата Нестора Шуфрича за 2016 и 2017 годы.

Так, в декларации за 2016 политик не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения про еще один участок нардепа отсутствуют в декларациях.

Подавая декларацию за 2017 год, парламентарий уже указал информацию о стоимости квартир. В то же время, Шуфрич не указал стоимость арендованных авто, хотя она присутствовала в дорогах аренды и была известна нардепу.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 — более 13 млн грн.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​ст. 366 — 1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 150 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.