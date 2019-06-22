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Шуфрич заявил, что три года не может получить акты проверки от НАПК

22 июня, 18:36
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Шуфрич заявил, что три года не может получить акты проверки от НАПК - фото

Пресс-служба Нестора Шуфрича / Faceboоk

Нестор Шуфрич

Нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич заявил, что ему и его юристам в течение трех лет не предоставляют акт проверки его декларации Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Ожидаем официального сообщения, вручения в установленном законом порядке акта и обязательно это прокомментируем», — написал Шуфрич, комментируя заявления НАПК о несоответствии в его декларациях

Он заявил, что требует предоставить ему акты НАПК.

Позже пресс-служба Шуфрича сообщила, что его адвокатам удалось по телефону связаться с главным специалистом отдела проведения полных проверок Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни, которая сказала, что выдать акты в пятницу не могут в связи с тем, что они не подписаны.

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«Теперь нам понятно, почему в течение трех лет после начала проверки результаты еще до конца не оформленных актов опубликовали на следующий день после регистрации меня кандидатом в народные депутаты следующего созыва Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении.

Шуфрич называет заявление НАПК выполнением заказа с целью давления на его позиции.

«Остается уточнить только, с чьей стороны: это метастазы Порошенко или активность новой власти? Первом я не удивлюсь, второе вызвало бы у меня разочарование», — пишет он.

По его словам, он указал в декларации все объекты декларирования, а значит, не имел причины не указывать их стоимость.

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«Определять их точную стоимость не моя компетенция и это не обязательное условие декларирования», — говорит Шуфрич.

«Абсолютное большинство этих объектов перешло мне в наследство после смерти близкого мне человека или были подарены близким родственником, чтобы не было обвинений, что я что-нибудь скрою, оформляя на других! И конечно, их стоимость на момент приобретения мне не могла быть известна», — заявил политик.

Напомним, НАПК выявило незадекларированные данные у народного депутата Нестора Шуфрича за 2016 и 2017 годы.

Общая сумма установленных ложных сведений в декларации депутата за 2016 составляет более 14 млн грн, а за 2017 — более 13 млн грн.

Теги:   Декларация о доходах НАЗК Нестор Шуфрич

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