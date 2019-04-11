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Спецтема: Выборы президента Украины

Штабы Порошенко и Зеленского не смогли договориться о времени и месте дебатов

Сегодня, 12:38
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Штабы Порошенко и Зеленского не смогли договориться о времени и месте дебатов - фото

REUTERS / Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Представители избирательных штабов действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского не смогли достичь договоренности относительно даты, места и формата проведения дебатов.

Как сообщает 5 канал, 11 апреля представители штабов провели встречу на НСК Олимпийский, но к общему решению не пришли.

В штабе Порошенко настаивают на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19-го призывают прийти в студию Суспільного.

В команде Зеленского соглашаются на дискуссию только на стадионе и только 19 апреля. Кроме того, в штабе Зеленского предлагают дебаты в формате телемоста.

10 апреля в НСК Олимпийский заявили, что к ним поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты о проведении дебатов.

От представителя Петра Порошенко пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского - на 19 апреля. 

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты

Спецтема   Выборы президента Украины

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