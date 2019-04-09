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Штаб Зеленского заявил о подготовке провокаций под их офисом

Сегодня, 16:16
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Штаб Зеленского заявил о подготовке провокаций под их офисом - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.

Об этом сказано в сообщении команды в Facebook.

"Сегодня под одним из Зе!Офисов планируются провокации. По высшим учебным заведениям Киева активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это деньги", - сказано в сообщении.

По информации штаба, один из сотрудников их контакт-центра получил приглашение на эту акцию.

В штабе опубликовали видео, где молодой человек рассказывает, как получил в Telegram-канале приглашение принять участие в "массовке" на акции.

"В разных Telegram-каналах с подработки сбрасывают информацию о различной массовке. Одна из них должна происходить 9 апреля на улице Новоселицкая 7, где находится штаб Зеленского. Предлагают студентам собраться на 16.00 и быть там до 20-21.00 и предлагают за это оплату - 300 грн", - рассказал молодой человек на видео.

Также на странице команды Зеленского во время прямого эфира продемонстрировали группу людей, которые начали собираться под штабом. Среди них пенсионеры и студенты.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля. 

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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