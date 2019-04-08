Александр Мотыль
Как Порошенко может выиграть, а Зеленский – проиграть
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Ярослава Гресь
Город, в котором все по фэн-шуй. Восемь историй о Гонконге
Питер Дикинсон
Украина переживет Зеленского
Спецтема: Выборы президента Украины

Штаб Зеленского просит у Авакова охрану для фаворита гонки

Сегодня, 14:23
1484
Цей матеріал також доступний українською
Штаб Зеленского просит у Авакова охрану для фаворита гонки - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Штаб Зеленского попросил предоставить охрану их кандидату

Штаб кандидат в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел для предоставления охраны.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал он.

По его словам, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур состоится 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский МВД Украины

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 01:34

img
В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе - горят четыре дома
Экономика

Сегодня, 09:31

img
Названы кандидаты на должности глав таможенной и налоговой служб
Теннис

Сегодня, 18:47

img
Свитолина поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира

ТОП 3

Политика

Вчера, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
82252
Политика

Сегодня, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
20994
Политика

Сегодня, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18015