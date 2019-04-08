Штаб Зеленского просит у Авакова охрану для фаворита гонки Сегодня, 14:23 1484 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Штаб Зеленского попросил предоставить охрану их кандидату REUTERS/Valentyn Ogirenko

Штаб кандидат в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел для предоставления охраны.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Интерфакс-Украина.



"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал он.

По его словам, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур состоится 21 апреля.



