Штаб Зеленского просит у Авакова охрану для фаворита гонки
Штаб кандидат в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел для предоставления охраны.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает
Интерфакс-Украина.
"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал он.
По его словам, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур состоится 21 апреля.