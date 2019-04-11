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Штаб Зеленского предлагает провести дебаты с Порошенко по телемосту

Сегодня, 11:46
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Штаб Зеленского предлагает провести дебаты с Порошенко по телемосту - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Штаб Зеленского предлагает организовать телемост с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко по телемосту в прямом эфире.

Об этом сказал глава штаба Зеленского Иван Баканов в эфире телеканала Прямой.

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на Суспільном, а мы будем на НСК Олимпийский, пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире", - отметил он.

Действующий президент Петр Порошенко ждет шоумена Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14 для проведения дебатов.

В то же время Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля.

10 апреля в НСК Олимпийский заявили, что к ним поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты о проведении дебатов.

От представителя Петра Порошенко пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского - на 19 апреля. 

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.


Теги:   Петр Порошенко Дебаты Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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