Штаб Зеленского обвинил команду Порошенко в публикации ролика, где шоумена сбивает фура Сегодня, 10:20 6202 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko В команде Зеленского заявили, что порекомендуют ему усилить охрану REUTERS/Valentyn Ogirenko

Команда Владимира Зеленского обвинила штаб президента Петра Порошенко в публикации видеоролика, в котором фура сбивает шоумена на дороге, и настаивает на усилении охраны своего кандидата.

Штаб Зеленского ссылается на видео, опубликованное поздно вечером во вторник, 10 апреля, в Telegram-канале Европейское будущее Украины – именно этот канал был указан в обращении Порошенко 7 апреля, где он призывает избирателей присоединиться к его команде.



Видео под названием У каждого своя дорога смонтировано на основе агитационного ролика самого Зеленского, обнародованного ранее 10 апреля. После того, как грузовик сбивает шоумена, переходящего дорогу, в кадре появляется намек на наркотики – "дорожка" из белого порошка.

Кроме того, в Telegram-канале ролик был опубликован с комментарием "Зе Энд".

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или, может, он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после, - прокомментировали спорный ролик в штабе Зеленского. - Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану".

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК Олимпийском. Нынешний глава государства согласился на предложение оппонента.

Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля, а Аласания заявил, что команда президента готова на любые варианты.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.