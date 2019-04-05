Штаб Порошенко об анализах Зеленского: Отлить немного крови сторонникам на сувениры не означает серьезного отношения
Руководитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что шоумен Владимир Зеленский сдал анализы не в соответствии с медпротоколом.
Во время брифинга Медведев посоветовал Зеленскому пересдать анализ.
"Отлить немного крови своим сторонникам на сувениры не значит серьезно отнестись к анализам", - сказал он.
Также Медведев отметил, что не понимает, почему Зеленский сдал только кровь для анализа, тогда как выявить наркотики в организме можно после анализа ногтей и волос.
По словам Медведева, собственник лаборатории Eurolab Андрей Пальчевский является политически ангажированным, "он не скрывает своих политических симпатий, особенно к Владимиру Зеленскому, и поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевского смогут объективно рассмотреть результаты анализов Зеленского".
Спикер штаба Порошенко также отметил, что у Зеленского непосредственно брал анализы врач, снимавшийся в известном сериале Сваты, одним из сценаристов которого является сам кандидат.
"И это еще раз ставит под сомнение в целом серьезность этой акции и достоверность анализов, а суть медицинской экспертизы состоит именно в том, что это должен быть непредвзятый, объективный анализ, который вызывает доверие у общества", - цитирует Медведева Интерфакс-Украина.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.
Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.
В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.
Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.
Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.