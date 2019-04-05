Штаб Порошенко об анализах Зеленского: Отлить немного крови сторонникам на сувениры не означает серьезного отношения 5 апреля, 14:50 1431 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko В штабе Порошенко рекомендуют Зеленскому пересдать анализы REUTERS / Valentyn Ogirenko

Руководитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что шоумен Владимир Зеленский сдал анализы не в соответствии с медпротоколом.

Во время брифинга Медведев посоветовал Зеленскому пересдать анализ.



"Отлить немного крови своим сторонникам на сувениры не значит серьезно отнестись к анализам", - сказал он.

Также Медведев отметил, что не понимает, почему Зеленский сдал только кровь для анализа, тогда как выявить наркотики в организме можно после анализа ногтей и волос.

По словам Медведева, собственник лаборатории Eurolab Андрей Пальчевский является политически ангажированным, "он не скрывает своих политических симпатий, особенно к Владимиру Зеленскому, и поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевского смогут объективно рассмотреть результаты анализов Зеленского".

Спикер штаба Порошенко также отметил, что у Зеленского непосредственно брал анализы врач, снимавшийся в известном сериале Сваты, одним из сценаристов которого является сам кандидат.

"И это еще раз ставит под сомнение в целом серьезность этой акции и достоверность анализов, а суть медицинской экспертизы состоит именно в том, что это должен быть непредвзятый, объективный анализ, который вызывает доверие у общества", - цитирует Медведева Интерфакс-Украина.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.