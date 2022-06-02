«Два часа счастья, от которого мы отвыкли». Зеленский отреагировал на победу Украины в матче с Шотландией

2 июня, 00:01
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Сборная Украины празднует победу над сборной Шотландии и аплодирует болельщикам, 1 июня 2022 года (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

Сборная Украины празднует победу над сборной Шотландии и аплодирует болельщикам, 1 июня 2022 года (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил сборную Украины за победу в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) в среду, 1 июня.

Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1. Теперь 5 июня сборная Украины сыграет с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

«Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Боролись. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!» — написал глава государства в Telegram-канале.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Чемпионат мира по футболу Сборная Украины ЧМ-2022 Владимир Зеленский

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