Примирение Украины и РФ невозможно в ближайшие 100 лет — Шмыгаль 26 февраля, 14:39 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Сотрудничество и примирение с Россией невозможны в течение ближайших ста лет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Focus.

По его словам, Россия должна сначала измениться, стать демократической, демилитаризованной и денуклеаризированной страной.



Шмыгаль отметил, что разоружить страну-агрессора можно через санкции, отказ от сотрудничества с ней, конфискацию российских активов и военную помощь Украине.

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На вопрос о том, возможен ли компромисс из РФ, премьер ответил, что оккупанты должны вывести войска со всей территории Украины. Также он сказал, что заморозка войны сыграла бы на руку Москве.

«Украинское общество готово бороться за свободу и независимость, пока мы не победим», — высказался глава правительства.

Отдельно он добавил, что отказа от территорий не будет даже в случае быстрого вступления Украины в ЕС и получения сильных гарантий безопасности.