Массированный ракетный удар РФ: в Украине повреждены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах — Шмыгаль

31 октября, 12:26
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Шмыгаль сообщил подробности о последствиях массированного ракетного удара РФ (Фото:ГСЧС)

Шмыгаль сообщил подробности о последствиях массированного ракетного удара РФ (Фото:ГСЧС)

В результате утреннего массированного ракетного удара РФ повреждены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, РФ наносила удары ракетами и дронами.

Большинство из поврежденных объектов — энергетические, добавил Шмыгаль.

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«Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что ремонтные бригады работают в полную мощность.

В Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=Zru8rr0k-Ic
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Украина Денис Шмыгаль Война России против Украины

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