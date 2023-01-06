«Враг готов нанести удар». Шмыгаль призвал готовиться к аварийным отключениям света

6 января, 15:00
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РФ готовится нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

РФ готовится нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовыми к возобновлению аварийных отключений света, поскольку РФ готовится нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В ходе заседания правительства Шмыгаль отметил, что теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения.

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Однако уже четверг, 5 января, потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится.

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«Помимо этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее в Укрэнерго заявляли, что в ближайшее время в Украине ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления электроэнергии. Пока энергосистема не в состоянии покрыть его в полном объеме.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Инфраструктура Ракетные удары Отключения света Денис Шмыгаль Война России против Украины энергетическая инфраструктура

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