Россия нанесла ущерб Украине на сумму более 700 млрд долларов — Шмыгаль 3 января, 20:56 Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Ущерб, который Россия нанесла Украине с начала полномасштабного вторжения, превышает 700 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Шмыгаль напомнил, что на начало июня сумма нанесенного ущерба составила 350 млрд долларов.

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«Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма достигает более 700 млрд долларов», — сказал премьер.

Он добавил, что совместно с Всемирным банком Киев планирует провести очередную верификацию потребностей Украины на быстрое восстановление.

14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за ее действия и принуждении к выплате военных репараций Украине.

В сентябре Шмыгаль говорил, что правительство хочет получить около 300—500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление страны.