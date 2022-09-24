«Это слухи». В Слуге народа отрицают планы отправить Шмыгаля в отставку

24 сентября, 08:05
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Автор: Наталья Роп

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк возразила, что парламент планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом она заявила в интервью НВ .

Руководитель СН отметила, что слухи не нужно комментировать.

«Денис Анатольевич [Шмигаль] работает и не очень правильно комментировать такие слухи, когда человек каждый день делает многое для того, чтобы все правительственные решения были взвешены и принимались вовремя», — сказала Шуляк.

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Она также отметила, что об увольнении Шмыгаля не говорят во фракциях СН.

Это правда. Я думаю, что, возможно, есть некоторые отдельные представители фракции, которые на уровне слухов могут обсуждать те или иные вопросы", — добавила председатель партии.

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Теги:   Кабинет министров Украины партия Слуга народа Елена Шуляк Денис Шмыгаль

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