«Это слухи». В Слуге народа отрицают планы отправить Шмыгаля в отставку
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк возразила, что парламент планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом она заявила в интервью НВ .
Руководитель СН отметила, что слухи не нужно комментировать.
«Денис Анатольевич [Шмигаль] работает и не очень правильно комментировать такие слухи, когда человек каждый день делает многое для того, чтобы все правительственные решения были взвешены и принимались вовремя», — сказала Шуляк.
Она также отметила, что об увольнении Шмыгаля не говорят во фракциях СН.
Это правда. Я думаю, что, возможно, есть некоторые отдельные представители фракции, которые на уровне слухов могут обсуждать те или иные вопросы", — добавила председатель партии.
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