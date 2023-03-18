Кадровые перестановки в правительстве. Шмыгаль подтвердил увольнение Шкарлета и Рябикина и объявил, кто их заменит

18 марта, 16:45
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Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил увольнение с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Сегодня на заседании фракции политической партии Слуга народа обсудили кадровые изменения в правительстве, которые планируются на следующую неделю», — написал Шмыгаль.

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В частности, он подтвердил увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета и назначение Оксена Лисового на этот пост.

Кроме того, он написал об освобождении от должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и назначении Александра Камышина.

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Денис Шмыгаль анонсировал еще одну смену.

«Вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.

С июня 2020 года Шкарлет возглавлял Минобразования сначала как исполняющий обязанности министра, а в декабре Совет официально назначил его на должность. Уже тогда это назначение вызвало множество споров и некоторые нардепы говорили, что решение удалось протянуть благодаря кнопкодавству во время голосования. Назначение Шкарлета поддержал тогда и президент Зеленский.

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Нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк заявлял, что министром образования и науки Украины станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Павел Рябикин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности 4 ноября 2021 года. Перед этим он был главой Государственной таможенной службы и руководил аэропортом Борисполь.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобразования Павел Рябикин Денис Шмыгаль Сергей Шкарлет Министерство стратегических отраслей промышленности Александр Камышин

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