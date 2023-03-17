Шкарлет уходит с должности министра образования и науки — нардеп 17 марта, 18:55 Сергей Шкарлет может покинуть пост министра образования и науки (Фото:Министерство образования и науки Украины)

Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.



Об этом сообщает нардепка от Голоса Инна Совсун, а также пишет Украинская правда со ссылкой на три источника в Кабмине, Офисе президента и Верховной Раде.

По информации издания, Шкарлет сам подаст заявление об отставке с должности, вероятно, в пятницу, 17 марта.



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По данным источников УП, среди кандидатов на должность министра образования рассматривают:

директора Малой академии наук Украины Оксена Лисового. Сейчас он также служит как доброволец в составе 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сейчас он также служит как доброволец в составе 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. декана факультета начального образования и филологии Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инну Ящук, которая в 2020-м баллотировалась в мэры Хмельницкого от Слуги народа. С января Ящук исполняет обязанности государственного секретаря Министерства внутренних дел.



С июня 2020 года Шкарлет возглавлял Минобразования сначала как исполняющий обязанности министра, а в декабре Рада официально назначила его на должность. Уже тогда это назначение вызвало множество споров и некоторые нардепы говорили, что решение удалось протянуть благодаря кнопкодавству во время голосования. Назначение Шкарлета поддержал тогда и президент Зеленский.

Общественность и научное сообщество напротив же выступали против, напоминая о поддержке Шкарлетом Партии регионов и связях с экс-министром образования времен Януковича Дмитрием Табачником, бежавшим в Россию после Революции Достоинства

Шкарлета также обвиняли в плагиате в его научных работах. В сентябре 2020-го Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил плагиат в трех работах тогда еще и.о. министра образования.

Шкарлет говорил, что научные работы, в которых обнаружили плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо только под его редактурой, а в апреле 2021-го года выиграл суд против Нацагентства по обеспечению качества образования, которое подтвердило плагиат в его работах.

За почти три года пребывания Шкарлета в должности неоднократно звучали требования о его отставке.

В последний раз накануне полномасштабной войны активисты, педагоги и студенты провели акцию с таким призывом, а студенты Могилянки объявили забастовку с требованием отставки Шкарлета.

Тогда же на фоне скандала с избранием ректора Киево-Могилянской академии в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Шкарлета.



Впрочем, тогда министр остался в должности.