Шимкив о претензиях Данилюка: Работу ситуационной комнаты в АП за свой счет обеспечивал Порошенко Вчера, 10:27 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба АП Шимкив заявил, что ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства пресс-служба АП

Бывший заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив прокомментировал ситуацию с оборудованием ситуативной комнаты в здании АП.

У себя в Facebook он написал, что архитектура ситуативной комнаты в Администрации президента не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.



«Главная роль видеосервера — это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации», — отметил Шимкив.

По его словам, ни одна государственная организация не даст копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствия оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции.

«Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно, исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно», — объяснил Шимкив.

Он добавил, что аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах.

«Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуативной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной работы АП. Оборудование передано НБУ — это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры», — уточнил Шимкив.

Также он отметил, что не будет комментировать вопрос об аренде оборудования и структуризации финансирования проекта, поскольку «это частный вопрос Петра Порошенко».

«Ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум — это инструмент) работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе», — объяснил Шимкив.

Читайте также: Турчинов прокомментировал исчезновение техники из ситуационной комнаты АП

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что правоохранительные органы будут расследовать исчезновение техники из ситуационной комнаты Администрации президента Украины.

Секретарь СНБО добавил, что из соседней комнаты вывезли серверы, на которых хранились секретные данные.

После этого пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.