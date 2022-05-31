Шестой пакет санкций ЕС против РФ: МИД Украины разочарован исключением для поставок нефти по трубопроводу 31 мая, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Страны ЕС согласовали шестой пакет санкций (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)

В МИД Украины отреагировали на согласование Евросоветом шестого пакета санкций ЕС против России, который включает эмбарго на покупку российской нефти.

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В сообщении на сайте ведомства сказано, что МИД Украины приветствует решение Евросовета дать «зеленый свет» на шестой пакет санкций, но разочарован тем, что из-за сопротивления Венгрии одобрение эмбарго «слишком затянулось во времени и оставило исключение для трубопроводных поставок». В МИД также приветствовали усилия руководства Евросовета и Еврокомиссии, которые позволили принять решение.



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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нефтяное эмбарго «ускорит ход счетчика обратного отсчета к краху российской экономики и военной машины».



«Рассчитываем, что уже к концу 2022 года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу. Это значит, что российская военная машина не получит десятки миллиардов долларов на войну против Украины. Приняв решение о нефтяном эмбарго, ЕС не только усложнит финансирование Кремлем агрессии РФ, но и укрепит свою энергетическую безопасность», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве также отметили, что шестой пакет санкций ЕС включае другие важные ограничения, которых добивалась Украина: отключение Сбербанка от SWIFT, запрет вещания трех российских телеканалов и санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.

МИД призвал Евросоюз начать работу над подготовкой седьмого пакета санкций против страны-агрессора, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничения, — Украина уже передала свои предложения.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт нефти из России.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть.

Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.



Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

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