Зеленский о шести месяцах войны: Украина изменила историю, мир и изменилась сама 24 августа, 09:49 Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости (Фото:ОПУ)

За шесть месяцев полномасштабного вторжения России Украина изменила историю, изменила мир и изменилась сама.

Об этом он сказал в своем обращении по случаю 31-го Дня Независимости Украины.

«После шести месяцев, когда нас пытаются уничтожить, мы свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем. Свободный народ независимой Украины. За эти шесть месяцев мы сменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, кто даже не случайный знакомый. Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина. Больше никто не скажет о ней: это где-то там, у России», — сказал президент.

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Он подчеркнул, что украинцы стали уважать себя, объединились и поняли, что никто, кроме них, не будет «выгрызать нашу независимость».

«У нас еще не было HIMARS, но были люди, которые готовы останавливать танки голыми руками. Нам не были готовы закрыть небо, но у нас были люди, которые были готовы закрыть собой родную землю. Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир. Дали человечеству новую надежду, что справедливость не покинула наш циничный мир до конца. И в нем все еще побеждает не сила, а правда. Не деньги, а ценности. Не нефть, а люди», — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что шесть месяцев войны России против Украины сплотили Европу. По его словам, скоро во всех мировых учебниках истории будет раздел Времена, когда мир объединила Украина.

«Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает. Кто-то говорил: Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пассивная, сонная. Украина взбодрила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает: Украина — будущий член Евросоюза», — отметил он.

Зеленский также заявил, что еще полгода назад Украине не давали никаких шансов, но сегодня страна отмечает свой 31-й День независимости.

«Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должно было услышать слов „с Днем Независимости“. 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!» — резюмировал президент.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 августа — 182-й день полномасштабной войны. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами. Украину поддерживает весь цивилизованный мир, предоставляя военную и финансовую помощь.

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