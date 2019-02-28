Схемы узнали, против кого из кандидатов открыли дело за "обман избирателей" Сегодня, 23:16 200 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Юрий Тимошенко отрицает обвинения Радио Свобода

Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении кандидата в президенты Юрия Тимошенко, говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

Правоохранители расследуют манипуляции с его залоговым взносом по статье "препятствование осуществлению избирательного права".

"Речь идет о возможном обмане избирателей, "совершенного по предварительному сговору группой лиц, в том числе, путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" на залог Тимошенко", - узнали журналисты.

Сам Юрий Тимошенко в комментарии Схемам заявил, что считает открытое производство "политическим преследованием" и давлением.

"Получается, что преступление - одолжить. Я говорил и говорю: у меня нет ни копейки бизнеса. Поэтому я вынужден был с риском для своей личной жизни, с риском всего своего имущества эти деньги взять в долг. У меня все прозрачное. Пусть ищут, пусть доказывают", - заявил он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция проводит расследование в отношении одного из кандидатов, чей залоговый взнос был наполнен пожертвованиями от людей, которые об этом ничего не знали.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг информацию о возбуждении уголовных производств против кандидатов в президенты.