Иван Яковина
28 февраля: Покаяние Майкла Коэна
Фоззи
Настоящий детектив – ставок больше нет
Мирослава Барчук
Мост между цивилизациями, или Фальшивый мост
Владимир Фесенко
Трое в лодке. Кто пройдет во второй тур?
Спецтема: Расследование о коррупции окружения Порошенко в оборонке Выборы президента Украины

Схемы узнали, против кого из кандидатов открыли дело за "обман избирателей"

Сегодня, 23:16
200
Цей матеріал також доступний українською

Радио Свобода

Юрий Тимошенко отрицает обвинения

Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении кандидата в президенты Юрия Тимошенко, говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

Правоохранители расследуют манипуляции с его залоговым взносом по статье "препятствование осуществлению избирательного права".

"Речь идет о возможном обмане избирателей, "совершенного по предварительному сговору группой лиц, в том числе, путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" на залог Тимошенко", - узнали журналисты.

Сам Юрий Тимошенко в комментарии Схемам заявил, что считает открытое производство "политическим преследованием" и давлением.

"Получается, что преступление - одолжить. Я говорил и говорю: у меня нет ни копейки бизнеса. Поэтому я вынужден был с риском для своей личной жизни, с риском всего своего имущества эти деньги взять в долг. У меня все прозрачное. Пусть ищут, пусть доказывают", - заявил он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция проводит расследование в отношении одного из кандидатов, чей залоговый взнос был наполнен пожертвованиями от людей, которые об этом ничего не знали.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг информацию о возбуждении уголовных производств против кандидатов в президенты.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 17:33

article_img
В Днепре из-за самодельных игрушек отравились шестеро школьников
Политика

Сегодня, 11:44

article_img
Залищук покидает фракцию БПП
События

Сегодня, 21:57

article_img
В Житомирской области отменили запрет на публичное использование "русскоязычного культурного продукта"

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:51

article_img
Порошенко в Запорожье сорвал с девушки шапку - видео
19625
Политика

Сегодня, 12:08

article_img
В Администрации президента объяснили инцидент с шапкой в Запорожье
10123
Политика

Вчера, 17:27

article_img
Коррупция в оборонке: Укроборонпром отстранил директоров двух предприятий
7948