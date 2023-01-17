Бизнесмен, которого в Украине разыскивают за взятку экс-главе ФГИУ, открыл девять фирм на оккупированном Донбассе — Схемы 17 января, 20:21 Колесников находится в розыске МВД Украины (Фото:Радио Свобода)

Бизнесмен Виталий Колесников, которого в Украине разыскивают за взятку экс-главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко, получил паспорт так называемой «ЛНР» и после полномасштабного вторжения открыл девять компаний на временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщают журналисты Схем проекта Радио Свобода.

Согласно данным открытого реестра юридических лиц РФ налоговой службы и материалов регистрационного дела, Виталий Колесников, который выехал в декабре 2020 года в Россию якобы на лечение, в июле 2021 года получил паспорт группировки «ЛНР». Также, по данным журналистов, в конце января 2022 года он зарегистрировал компанию Внешторгэнергокоммун (ВТЭК).

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Журналисты Схем добавили, что в октябре-ноябре 2022 года, после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, московская ВТЭК создала на неподконтрольной Украине территории Донецкой области и по российскому законодательству девять предприятий: Корпорация Гефэст ВТЭК и Гефтек (профиль деятельности — торговля), Донбасс Строй-Инжиниринг (строительство), Комснаб (торговля лесом), Конструктор (торговля металлом), МСК (строительство), Ромулагропрод (торговля), Стройгазмонтаж (торговля стройматериалами), УК Медицина (торговля медикаментами).

Журналисты сообщают, что нашли несколько номеров телефонов Виталия Колесникова и звонили по телефону и посылали сообщения, однако на них он не отреагировал.

29 января 2020 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП разоблачили «на горячем» Колесникова и его двух сообщников во время предоставления взятки в размере 50 тысяч долларов США экс-главе Фонда государственного имущества Украины — первой части от общей оговоренной суммы в 5 миллионов долларов.

Колесникова обвиняют по статье 369, части четвертой (предложение или обещание взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение), это дело слушает Высший антикоррупционный суд. Ему не продлили меру пресечения после 30 ноября 2020 года из-за его игнорирования заседаний.

После 30 ноября он забрал свой загранпаспорт и, как заявил адвокат, уехал в Россию вроде бы на лечение. Колесников находится в розыске МВД Украины.