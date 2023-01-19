Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев 19 января, 11:22 Шарль Мишель в Киеве 19 января (Фото:Шарль Мишель / Twitter)

Президент Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 19 января прибыл с официальным визитом в Киев.



Об этом он сообщил в Twitter.

«Снова в Киеве, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 станет годом победы и мира», — написал Мишель.

Во время дороги в Киев он отметил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и депутатами Верховной Рады.

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Мишель добавил, что Украина продолжает борьбу за свой суверенитет и независимость, и это борьба за общие европейские ценности, за мир и безопасность в Европе.