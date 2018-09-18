18 сентября 2018, вторник

"Шарашкина контора". Найем жестко раскритиковал международный департамент ГПУ и лично Енина

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Мустафа Найем
Anders Mattsson/Facebook

Мустафа Найем

Народный депутат от фракции БПП Мустфа Найем жортско раскритиковал деятельность департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры.

"Зная по своему опыту в уголовном производстве, которое касается меня, могу сказать: департамент международного сотрудничества Генеральной прокуратуры - это шарашкина контора", - заявил он в эфире Радио НВ.

В частности, Найем обвинил заместителя генерального прокурора Евгения Енина в том, что тот якобы встречался за границей с Эдуардом Ставицким, экс-министрома времен президентства Виктора Януковича, и требовал у него компромат на действующих народных депутатов.

"Господин Енин, который является заместителем генерального прокурора - это человек, который, как мне кажется, немножко сошел с ума... Потому что человек, который едет к министру времен Виктора Янковича, Ставицкому в другую страну и там требует у него компромат на народных депутатов Украины нынешнего созыва, например, на меня... Я не знаю, что в этой голове делается. Человек вообще понимает, где он, на какой должности?" - возмутился Найем.

Нардеп также обвинил Енина в провале дела о его избиении. Напомним, Найема избили в центре Киева в начале мая. Один из нападавших выехал в Азербайджан. Страна откалась выдавать его.

"Так же если Азербайджан не выдает человека, которого подозревают в избиении народного депутата, а Енин говорит: "Простите, наверное, депутат был не прав", и не объявляет этого человека в розыск... Мы должны признать, что или мозги неправильно работают, или что это преступники. С моей точки зрения, это преступление", - заявил Найем.

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