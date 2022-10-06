«Эта война не будет последней». Экс-посол США в Украине — о шансах Украины вступить в НАТО, весе слов Маска и состоянии Путина 6 октября, 07:19 Эксклюзив НВ По мнению Билла Тейлора, важно планировать долговременную поддержку Украины, чтобы страна могла защищать себя и в случае следующего возможного нападения России (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Билл Тейлор, авторитетный в Украине дипломат, а в прошлом — опытный военный, — о том, где будет российская армия к концу года, планах Запада по вооружению Украины и загадке подрыва российских газопроводов в Балтийском море

Билл Тейлор, один из наиболее известных в Украине американских дипломатов, широко улыбается, приветствуя НВ из своего американского дома. Посол США в Украине, а затем специальный поверенный в делах США в Украине в наиболее сложный для американо-украинских отношений период, Тейлор хорошо знает страну и искренне симпатизирует украинцам. Особенно сейчас, когда, как он признается, с волнением следит за военными сводками.

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За плечами у Тейлора, кроме карьеры дипломата, еще и блестящая военная карьера: выпускник Военной академии США в Вест-Поинте, он воевал во Вьетнаме, служил в Германии и долгое время занимал место советника по обороне в миссии США в НАТО.

В интервью НВ Тейлор оценивает перспективы сближения Украины с альянсом, дает свою оценку военных действий России и Украины, а также размышляет о том, каким может быть ответ мира на применение РФ тактического ядерного оружия.

— Давайте начнем с Илона Маска: его недавние твиты о примирении с Россией всколыхнули украинскую аудиторию. Насколько его слова имеют какое-либо социальное влияние или политический вес в США?

— Нет, эти слова точно не имеют никакого политического веса. Илон Маск — очень богатый человек, и он действительно помог Украине в трудную минуту, предоставив Starlink, и люди на передовой cмогли пользоваться интернетом. Но вот эти его странные и сумасшедшие инициативы, с которыми он выступил в Twitter, и которые затем разнесли американские медиа, — они не имеют абсолютно никакого политического веса в США.

Кроме того, я видел несколько очень хороших ответов ему от самих украинцев. На самом деле таких ответов было множество, потому я бы не переживал об его идеях, они не имеют влияния.

— В ответ на попытки незаконной аннексии Россией оккупированных территорий юга и востока страны Украина заявила, что подает официальную заявку на вступление в НАТО. Как бы вы оценили этот политический шаг?

— Во-первых, это решение, которое я горячо поддерживаю. У стремления Украины в НАТО долгая история. Вы, наверное, помните, что впервые подобный вопрос был поставлен в 2008 году, я как раз был послом США в Украине в этот период. Тогда президент Джордж Буш прилетел в Киев и встречался с президентом, премьер-министром, министром обороны, представителями гражданского общества, людьми — все для того, чтобы создать прецедент для лидеров других стран-участниц НАТО. А уже на следующий день в Бухаресте Украина была признана подходящим кандидатом для ПДЧ [план действий по членству в НАТО]. Потому я поддерживаю это решение уже давно, и многие американцы поддерживают это решение уже давно, но тогда оппозиция этому решению существовала внутри самой Украины. Сегодня, особенно последние полгода, Украина показывает, насколько она готова к такому шагу, насколько это сильная и способная страна, как компетентна ее армия и каким огромным вкладом в коллективную безопасность будет присоединение этой армии к НАТО. Поэтому, это очень сильная заявка. Конечно, ее принятие займет некоторое время, я в этом уверен, но я очень рад, что президент Украины вернул этот вопрос в повестку дня. Тем более, мы видим, что НАТО сейчас расширяется, принимая в свой состав Швецию и Финляндию это хороший момент и хорошая модель для Украины.

В то же время, пока НАТО обрабатывает заявку Украины, США и другие западные союзники Украины должны продолжать поддержку Украины как вооружением, так и другими видами помощи, необходимыми, чтобы защищать себя, что украинские солдаты и делают, прямо сейчас оттесняя русских к границам украинского государства. Важно планировать долговременную поддержку Украины, чтобы Украина могла защищать себя и в случае следующего возможного нападения России. Мы знаем, что даже если Украина выиграет войну, оттеснив врага за пределы государства, Россия не оставит попыток вновь атаковать Украину. Потому нам нужны и краткосрочный план снабжения Украины необходимым, и долгосрочный. В результате — Украина станет прекрасной страной-участницей НАТО.

— В то же время мир отреагировал на заявку Украины неоднозначно: руководство США сразу же ответило, что вопрос членства Украины в НАТО сейчас обсуждать не время. Зато мы получили поддержку этого решения от десяти стран — членов альянса, и уже в середине октября послы стран-участниц НАТО могут обсудить заявку Украины в Рамштайне. Что все эти жесты поддержки означают для Украины? Чего нам ожидать в качестве краткосрочного результата такой поддержки?