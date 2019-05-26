Шанс на власть без пафоса и ритуалов. Известные украинцы поделились мнением о Зеленском Сегодня, 08:15 8638 Цей матеріал також доступний українською Фото пресс-службы президента Владимир Зеленский начал президентство с радикальных решений Фото пресс-службы президента

Журнал НВ расспросил соотечественников, что они думают о первых шагах и инициативах Владимира Зеленского в качестве президента Украины.

Дмитрий Крымский, совладелец сети магазинов Good Wine:

Я за него не голосовал. Но в день инаугурации остался дома и посмотрел ее по телевизору. Это вообще был первый за 15 лет случай, когда я что‑то смотрел по телевизору.

Сейчас и есть это самое время Ч, когда все станет понятно

И я очень сильно впечатлен той речью, которую Зеленский произнес в парламенте. Фундаментальные вещи: отмена депутатской неприкосновенности, отмена мажоритарной избирательной системы и прозрачные списки. А еще криминальная ответственность за незаконное обогащение — это тоже, на мой взгляд, правильная штука.

Я понимаю, что это не в его власти на 100 %, но если он это доведет до ума в ближайшие два месяца, то это будет серьезный задел на будущее. И лично на меня это произведет позитивное впечатление. То есть сейчас и есть это самое время Ч, когда все станет понятно.

Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины:

Надо посмотреть на его дела, а не на слова. Потому что я уже в своем возрасте привык словам не доверять. В зависимости от того, каковы будут его поступки, я сам лично и наша группа 1 грудня, и другие структуры будем его или поддерживать, или быть в конструктивной оппозиции.

А что касается роспуска Рады, думаю, в этом вопросе еще пободаются. Потому что одни говорят, что есть сомнения в правильности такого решения, а другие заявляют, что выборов не избежать. Но если дела начинаются с бодания — это уже нехорошо.

Александр Смирнов, креативный директор агентства Tabasco:

Легко, активно и динамично делает те шаги, на которые рассчитывал его электорат

Зеленский не просто не теряет оборотов, а предвосхищает ожидания. Легко, активно и динамично делает именно те шаги, на которые рассчитывал его электорат: разогнать осиное гнездо [парламент] — пожалуйста, еще и Кошевого в прыжке поцелую. Добавить нечего, чтобы не спугнуть: вдруг привиделось.

Тарас Березовец, ведущий программ Ситуация и The Week на телеканале Прямий:

Скептически отношусь к восторгам относительно перспектив новой администрации Зеленского. И не только потому, что его опыт в государственном управлении является нулевым, не только из‑за очевидной зависимости от олигархических групп, и не только Игоря Коломойского, но в первую очередь из‑за несоответствия задекларированных целей реальным шагам.

Зеленский, приняв присягу на верность украинскому народу и поклявшись быть гарантом Конституции, в первые минуты после инаугурации эту Конституцию сразу же нарушил, пообещав распустить парламент. Никаких правовых оснований для этого у него нет. Это может стать началом цепи последующих грубых ошибок.

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Тарас Прохасько, писатель:

Велик шанс заложить новое представление об украинской власти без ритуалов и пафоса

Он все время был мне несимпатичным, потому что я не люблю тот тип культуры, носителем которой он является. Но после выборов я стараюсь смотреть на реальность не только со страхом, но и с какими‑то более-менее рациональными надеждами. Мне кажется, что у президента Зеленского велик шанс заложить новое представление об украинской власти без ритуалов и пафоса. По-моему, это актуально, потому что украинский политикум застрял во всевозможных перепафосах. А он первый, кто в последнее время ведет себя как обычный человек.

Владимир Федорин, сооснователь аналитического центра Bendukidze Free Market Center:

Проявил себя настоящим лидером. Взял на себя ответственность за роспуск Рады, подтвердил линию на кадровое обновление силовых структур, провозгласил курс, озвученный в ходе предвыборной кампании: мир на Донбассе, возвращение оккупированных территорий без кровопролития, а посредством обращения к умам и сердцам украинцев, оставшихся там, — невзирая на все риски, связанные с реализацией этого курса. Плюс антисовковая стилистика и речи, и самой церемонии.

Так что новая эпоха действительно началась.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии:

Меня беспокоит желание получить все и сразу, характерное как для избирателей, так и для всех украинских президентов. Да, в душе хочется, чтобы добрый царь быстро прекратил все плохое и начал все хорошее. Но по опыту как Украины, так и других посткоммунистических стран, знаю: прогрессом это заканчивается крайне редко, а вот регрессом — часто. Поэтому мне ближе поступательное движение вперед со сдержками и противовесами.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:

Украина действительно нуждалась в быстрых и серьезных реформах. И то, что Зеленский за первые два дня четко показал, что он хочет поменять и обновить всю систему власти, которая за последние пять лет не смогла себя поднять на уровень доверия, которого заслуживала Революция достоинства, — это радует.

Также радует, что парламентские выборы состоятся досрочно, через два месяца, а не осенью.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком:

Заявления — это пока просто заявления

Ну, заявления — это пока просто заявления. Если бы мы судили о Петре Порошенко по заявлениям, то лучшего президента нам не надо. Реальность же очень сильно отличалась. Поэтому давайте подождем, пока заявления превратятся в конкретные действия, — получим и последствия.

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Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции:

В своей инаугурационной речи он озвучил три месседжа: требование к парламенту возродить убитую статью о незаконном обогащении, отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора Юрия Луценко. Три цели, которых мы добиваемся, в первой президентской речи — это хороший старт.

А еще я вижу хорошие признаки новой политической культуры: председатель СБУ, глава МИД и министр обороны ушли в отставку, хотя могли этого не делать. Единственный Юрий Витальевич держится и на своих плечах несет бремя сохранения страны от пропасти. Просто глыба, а не человек.

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года