Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк рассказала в интервью Radio NV об обысках и подозрении ГБР в уклонении от военной службы и мошенничестве антикоррупционеру Виталию Шабунину, которое считает «театром абсурда».

— Дария, как я понимаю, вы вчера были во время обысков у Виталия Шабунина. Я бы хотела, чтобы вы нам передали атмосферу этих обысков. Что говорили исполнители, как вел себя Виталий, что говорили, когда его вводили и кому-то дали хотя бы натек, где он есть?

— Я не была на обысках у самого Виталия. Я была на обысках в его доме, где проживает жена с малолетними детьми. У Виталия обыски проводились параллельно и на Чугуевщине, где он проходит военную службу. Его три дня назад перевели в новую воинскую часть, он туда только прибыл.

Адвокаты смогли добраться до Виталия, учитывая все обстоятельства, уже поздно вечером.

Уже есть связь с адвокатами, которые прибыли на обыск к самому Виталию. Обыск проходил без решения суда. Такие процессуальные действия обязательно должны иметь определение суда. Только в исключительных случаях [может происходить] неотложный обыск без определения суда, если это очень серьезный преступник. Этот обыск проходил также очень показательно, без адвоката — что на Харьковщине, что у жены Виталия.

Что я сама наблюдала, Виталий не живет в Киеве, проживает жена с детками и с дедушкой. И на обыск приехала целая группа, черный «бусик» с пятью вооруженными мужчинами, которые окружили двор, никого не пускали. Эти мужчины были вооружены, в полной амуниции.

Такое впечатление, что они проводили обыск у какого-то серийного преступника или, не знаю, у российского агента. Внутрь никого не пускали, пока не приехал адвокат. Адвокат приехал позже.

Были в доме детки, у которых изъяли также телефон и планшеты. Телефон изъяли у жены Виталия. Адвокат приехал уже под конец обыска. Все спланировано было таким образом, чтобы адвокат быстро не приехал. Виталий проживает в таком районе в Киеве, где как раз в пятницу вечером очень большие пробки. Там только одна улица, по которой можно проехать.

Мне удалось быстрее приехать и отснять по крайней мере как со двора Виталия выносили белый мешок с техникой. Жена, когда зашли эти мужчины, настаивала на том, чтобы обыск происходил только в присутствии адвоката. Они не послушали и провели обыск без адвоката.

То есть разительные нарушения прав человека. Не понятно, что искали у жены Виталия, жены военнослужащего, которая проживает с детьми за сотни километров от самого Виталия, который на востоке проходят службу. Вот это было очень возмутительно и несправедливо.

А сами обвинения в отношении Виталия — это полный сюрреалистический абсурд.

— Напоминаем, что его подозревают в том, что он, во-первых, пользовался машиной Вооруженных сил Украины и не появлялся на месте службы. Прокомментируйте это, пожалуйста. Если вы знаете Виталия, как часто он наведывался в место службы?

— Эта информация уже гуляет провластными анонимными Телеграмм-каналами более года. Идет целенаправленная травля Виталия Шабунина именно за эти два эпизода — пользование автомобилем, который предоставили ему благотворительные фонды как военнослужащему, и командировки в НАПК во время его военной службы на Киевщине.

Я разложу два этих обвинения. Во-первых, в официальном подозрении, к которому получили доступ вчера ночью адвокаты, нет ничего об автомобиле и о пользовании автомобилем. В то же время в официальной коммуникации, в Телеграм-канале ГБР очень громко заявляет о том, что Виталий пользовался как-то неправомерно автомобилем.

Это полный абсурд, потому что сейчас в Вооруженных силах есть тысячи военнослужащих, которые лично получают машины, это преимущественно привезенные из-за границы различные старые машины, которые вручаются непосредственно военнослужащим для их персональных целей ведения службы.

Такой же автомобиль был предоставлен благотворителями персонально военнослужащему Виталию Шабунину. Автомобилю 20 лет.

Теперь где Виталий и когда появлялся на службе. Виталий Шабунин на службе с 25 февраля 2022 года, он добровольно мобилизовался. Сначала он участвовал в защите Киева. Затем его подразделение ТрО дислоцировалось на Киевщине. Не Виталий выбирал, чтобы его подразделение дислоцировалось на Киевщине, а так было выбрано командованием. Это подразделение сидело в Сухолучье.

В то время Виталий получил приказ о командировке в НАПК, где он осуществлял работу, связанную с антикоррупцией, в частности в оборонном секторе.

Когда его подразделение вышло из Киевщины на восток, на Донбасс, он отправился туда вместе с его подразделением и служил длительное время в Донецкой области. Затем он снова вернулся в Киев, служил в Центре инновации Министерства обороны Украины, где занимался продвижением различных цифровых решений, в частности Армия+, Резерв+.

В последнее время, несколько месяцев, он проходит службу на Харьковщине. Несколько месяцев — в Харькове, и последние три дня — на Чугуевщине.

Сам Виталий является ограниченно годным к службе. У него очень плохое зрение, у него есть решение ВВК, его не могут отправить на штурмовые боевые должности. Но он осуществляет свою службу в тех подразделениях, где, согласно решению ВВК, он может эффективно осуществлять свою службу.

Он никогда от своей службы не уклонялся. Поэтому все подозрения ГБР относительно уклонения от ведения военной службы — это театр абсурда с целью дискредитировать Виталия Шабунина и с целью получить доступ к информации самого Виталия.

У него изъяли телефон. С этого телефона получили доступ ко всей его коммуникации. Все это, я убеждена, рано или поздно будет использовано для дискредитационных кампаний в анонимных Телеграм-каналах для того, чтобы подорвать работу и Виталия, и Центра противодействия коррупции.

— А что было в тех телефонах, пани Дария? Что могут использовать правоохранители?

— Представьте себе, что к вашему телефону, вашей персональной, рабочей переписке получит доступ Государственное бюро расследований, которому Офис президента поручил закрыть Шабунина. И вы Шабунин.

То есть будут искать все, что каким-то образом может дискредитировать человека, его работу. Будут смотреть, с кем он вел переписку. Будут пытаться потом давить и наезжать на этих людей.

Виталий имеет очень широкий круг коммуникаций. Он уже более десяти лет в адвокационной деятельности и очень много делает непубличной адвокационной работы для Украины, для реформ, для повышения обороноспособности.

Неоднократно данные, которые должны быть закрытыми в уголовном производстве в отношении Виталия, уже сливались в анонимные Телеграмм-каналы, в частности постановление суда о доступе к снятию информации с каналов связи телефона Елены Шабуниной. Там прямо решение суда опубликовали с номером телефона жены Виталия.

То есть пренебрегаются базовыми какими-то правами. Нет никакого права на какие-то персональные контакты.

Представьте, переписка с женой, переписка с детьми, у детей планшеты изъяли.

Они получат очень много информации лично по Виталию, о его работе и о работе Центра противодействия коррупции. Я думаю, что цель — впоследствии эту информацию использовать для того, чтобы понять больше, как мы работаем. А мы работаем достаточно эффективно, разоблачая на ранних этапах различные схемы, различные попытки через парламент уничтожить антикоррупционное законодательство.

Последнее, над чем мы работали, это амнистия за преступление в оборонном заказе. Есть такой законопроект, мы его обнаружили на ранних этапах, объяснили, сделали анализ, почему это просто дорога к установлению нового олигархата на оборонных заказах.

И есть высокая вероятность, что мы сбили этот законопроект. Очень навредил Виталий Шабунин, очень «мозолит» и Виталий, и наш Центр противодействия коррупции Офису президента.

— Справедливости ради я должна отметить, что в отношении Шабунина было дело еще и во времена президентства Петра Порошенко. Мы услышали от вас, с чем вы связываете эти обыски и нынешнее дело. А что будете дальше делать и как вы видите развитие этого дела?

— Хочу сказать, что и [президента Украины Владимира] Зеленского, и Порошенко объединяют уголовные производства против Виталия. И у того, и у того они абсурдны. Уголовное производство в отношении Виталия при Порошенко до сих пор продолжается, и Виталий посещает суд. А провокатор [Всеволод] Филимоненко, который якобы пострадавшая сторона в том уголовном производстве, сейчас за границей и дает интервью Russia Today.

Относительно того, что будет дальше, мы понимаем, что будут суды. Виталия вызвали и суд будет в Киеве. Мы не знаем еще нюансы, детали.

Были такие сначала ожидания, что будут под стражу брать или будет арест, но выглядит сейчас, что будет личное обязательство.

Наша цель — исследовать в деталях с юристами, адвокатами все нарушения во время обысков и других процессуальных действий. Мы уже часть выявили и о них опубликовали в нашем официальном заявлении. Дальше мы будем, конечно, с адвокатами защищаться.

Это подозрение и уголовное производство не имеет никакой перспективы. Оно рассыплется даже в «обезьяньем» суде, потому что Шабунина судят за то, что он выполнял приказ как военнослужащий и получал за это зарплату. Вот за это судят Шабунина.

Поэтому она развалится. Весь этот цирк сделан для того, чтобы дальше делать дискредитации в отношении Центра противодействия коррупции психологически. И также через эти постоянные таскания на суды и обыски давить на Виталия.

Я согласна с коллегами, партнерами из издания Зеркало недели. Они сказали, что этот кейс является маркером в целом для нашей власти. Они сняли маски и просто показали, какие они есть.

Если раньше они чувствовали определенные ограничения в том, что была более жесткая позиция международных партнеров по реформам, в частности американцев, сейчас американцам все равно. Европейцы пока пытаются понять, как им действовать без американцев. Вот сейчас уже можно просто закрывать реформы, откатывать реформы назад и закрывать тех людей, которые последние десятилетия продвигали реформы.