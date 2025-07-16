«Чтобы быстрее избавиться». Шабунин заявил, что ГБР отменило ему два допроса, которые должны были быть 17 и 18 июля

Глава Центра противодействия коррупции, военнослужащий Виталий Шабунин в интервью Radio NV заявил, что ГБР отменило ему два допроса, которые должны были состояться 17 и 18 июля.

«Мне отменили еще два допроса, которые должны были быть завтра и послезавтра, с единственной целью — чтобы быстрее избавиться, [чтобы я не находился] в Киеве. Поэтому я завтра с семи утра отбываю на место службы в Харьковскую область», — заявил Шабунин в эфире Radio NV 16 июля.

Он связал это с тем, что на 17 июля у него было запланировано «много эфиров» и несколько «важных международных встреч».

«Не было никакого другого повода это делать. Эти допросы были запланированы, они были процессуально оформлены, были повестки, у меня была командировка в воинской части. Завтра утром отбываю обратно», — сказал глава ЦПК.

Шабунин высказал мнение, что отмена допросов связана с желанием «закрыть мне рот, чтобы я не мог дальше говорить».

«Если ты служишь, это очень легко сделать. Вот это вообще не является проблемой. Законным способом, я подчеркиваю. Поэтому я думаю, что следующая история — есть у меня подозрение, что могу из коммуникации исчезнуть», — заявил он.

14 июля в ЦПК заявили, что Шабунину вручили ряд повесток на допросы в Государственное бюро расследований, по которым он обязан явиться.

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По данным бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Начальник юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.