Как обыски и подозрения в адрес руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина оценивают представители отечественного бизнеса, а также волонтерка, политик и экономический эксперт.

В течение последней недели в Украине приобретает все большую огласку дело Виталия Шабунина, военнослужащего и руководителя Центра противодействия коррупции (ЦПК). Госбюро расследований (ГБР) подозревает активиста в мошенничестве и уклонении от военной службы, — мол, он постоянно находился в «командировках» в Нацагенстве по предотвращению коррупции (НАПК), зато ежемесячно получал 50 тыс. грн зарплаты военного. А еще, по версии следователей, пользовался автомобилем, завезенным в Украину благотворителями на нужды ВСУ.

Реклама

При этом ЦПК давно отслеживает деятельность отдельных представителей действующей власти, — среди прочего, на своем сайте центр подробно описал кейс Олега Татарова, заместителя главы Офиса президента, и дела НАБУ, в котором тот фигурировал. Да и сам Шабунин уже не впервые сталкивается с направленными против него действиями правоохранителей.

Поэтому на дело обратили внимание как украинские СМИ, так и политики. Более 60 общественных организаций выразили поддержку Шабунину, призвав власть «не использовать систему правосудия в политических расправах».

Более того, большой материал об «антикоррупционных рейдах» команды Владимира Зеленского, и кейс Шабунина в частности, уже опубликовала влиятельная Financial Times.