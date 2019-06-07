Съезд партии Слуга Народа перенесли на 9 июня Сегодня, 11:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS / Valentyn Ogirenko

Съезд партии Слуга Народу, запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. С помощью сайта Слуги Народа мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов », — сообщили в партии.

Таким образом, мероприятие начнется в Национальном ботаническом саду имени Гришко в 12:00, попасть на территорию можно будет с 10:00 до 11:40 со стороны служебного входа.

Во время съезда будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатном округах.

Возглавил партию советник президента Дмитрий Разумков.