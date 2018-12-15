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Съезд Оппоблока выдвинет Вилкула в качестве кандидата в президенты

Сегодня, 18:26
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Нардеп от Оппоблока Александр Вилкул

Скриншот видео Александр Вилкул / Facebook

15 декабря съезд политической партии Оппозиционный блок избрал Александра Вилкула кандидатом в президенты на выборах 2019 года.

 

Об этом Вилкул на своей странице в Facebook.

Напомним, 20 ноября сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Александр Вилкул объявил об исключении из нее Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые до этого составляли ее костяк. Их исключили с формулировкой "за предательство интересов избирателей" за то, что они, объединившись с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, создали Оппозиционную платформу - За життя. Электоральная база За життя и Оппоблока во многом совпадает - это прежний “ядерный электорат” Виктора Януковича и сторонники коммунистов. 

16 ноября Рабинович заявил, что Оппозиционная платформа - За життя выдвигает в качестве кандидата в президенты Бойко. По словам Рабиновича, Бойко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году в качестве "единственного кандидата от объединенной оппозиции".

После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом. Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции Оппозиционного блока атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

Теги:   Оппоблок Вилкул

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