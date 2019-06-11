Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Богдан Данилишин
Либертарианство и экономика. Что может изменить Зеленский
Илья Кенигштейн
Самоотверженные светлячки парламента
Сергей Фурса
Как Украине заполучить хороших депутатов
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Сейчас парламент — это Игра престолов. Выступление Вакарчука на ICTV в одном абзаце

Сегодня, 14:02
Сюжет
Цей матеріал також доступний українською
Сейчас парламент — это Игра престолов. Выступление Вакарчука на ICTV в одном абзаце - фото

Наталья Кравчук / НВ

Вакарчук заявил, что Голос пойдет и на местные выборы

Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук Вечером 10 июня вместе со своей командой выступил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

НВ собрало главные тезисы, озвученные Вакарчуком в этом эфире, в максимально кратком формате.

Читайте также:
 Новый хит. Партия Голос Святослава Вакарчука заявила, что идет в политику всерьез и надолго — репортаж НВ

Партия Голос начинает с нуля. Все старые традиции украинского парламентаризма нужно оставить в музее истории, где мы проводили съезд. Мы создадим новые правила. Нужны не просто новые лица, а люди, за которыми стоят новые принципы, подходы и современные знания. У нас есть такие в команде. Это не мои амбиции - становиться народным депутатом. Я просто не в силах больше терпеть. Именно поэтому команда Голоса говорит, что идет всерьез и надолго - нас интересует долгосрочный план. Дальше мы пойдем на местные выборы, создадим большое движение. Я хочу, чтобы партия Голос жила, когда меня не будет на этом свете. В списке - люди, которые являются настоящими профессионалами и хорошо знают что делать, хотя не являются раскрученными на ТВ. В мажоритарных округах мы готовы поддержать прогрессивных народных депутатов. Но Голос сделает все, чтобы мажоритарка, как позорное явление, навсегда исчезла из истории. Зеленский должен был заставить парламент отменить этот закон. Идеология - очень важная вещь. Но еще важнее принципы. Мы никогда не будем продавать политических решений. Нынешний парламент - это сплошная игра всех против всех, такая Игра престолов. Мы же хотим построить целостную страну. Когда вы идете к врачу, то доверяете ему, хотя он говорит: может быть больно, но иначе вы не вылечитесь. Люди примут даже болезненные реформы, если им объяснить, зачем они, а главное - дать первые положительные результаты. Мы реализуем эти настоящие изменения. Своей предыдущей жизнью, думаю, я заслужил определенное доверие.

Читайте также:
 Новый хит. Партия Голос Святослава Вакарчука заявила, что идет в политику всерьез и надолго — репортаж НВ

Теги:   Сюжет НВ Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР Партия Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 16:53

img
Движение Честно составило рейтинг добропорядочности нардепов
Политика

Вчера, 15:07

img
Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко
Финансы

Вчера, 15:23

img
Маркарова подтвердила намерение Минфина разместить семилетние еврооблигации

ТОП 3

Политика

9 июня, 16:57

img
Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов
19821
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
13255
Политика

Сегодня, 14:14

img
КС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады — онлайн
8988

Новости Одессы

img
В Одесской области объявили траур по погибшим в центре психического здоровья (список)
img
Последствия пожара в больнице: уцелела треть здания, остатки до сих пор тлеют (видео с высоты)
img
ГСЧС: пожар в одесской психиатрической больнице начался в помещении для сушки белья (фото)