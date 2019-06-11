Сейчас парламент — это Игра престолов. Выступление Вакарчука на ICTV в одном абзаце Сегодня, 14:02 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ Вакарчук заявил, что Голос пойдет и на местные выборы Наталья Кравчук / НВ

Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук Вечером 10 июня вместе со своей командой выступил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

НВ собрало главные тезисы, озвученные Вакарчуком в этом эфире, в максимально кратком формате.



Партия Голос начинает с нуля. Все старые традиции украинского парламентаризма нужно оставить в музее истории, где мы проводили съезд. Мы создадим новые правила. Нужны не просто новые лица, а люди, за которыми стоят новые принципы, подходы и современные знания. У нас есть такие в команде. Это не мои амбиции - становиться народным депутатом. Я просто не в силах больше терпеть. Именно поэтому команда Голоса говорит, что идет всерьез и надолго - нас интересует долгосрочный план. Дальше мы пойдем на местные выборы, создадим большое движение. Я хочу, чтобы партия Голос жила, когда меня не будет на этом свете. В списке - люди, которые являются настоящими профессионалами и хорошо знают что делать, хотя не являются раскрученными на ТВ. В мажоритарных округах мы готовы поддержать прогрессивных народных депутатов. Но Голос сделает все, чтобы мажоритарка, как позорное явление, навсегда исчезла из истории. Зеленский должен был заставить парламент отменить этот закон. Идеология - очень важная вещь. Но еще важнее принципы. Мы никогда не будем продавать политических решений. Нынешний парламент - это сплошная игра всех против всех, такая Игра престолов. Мы же хотим построить целостную страну. Когда вы идете к врачу, то доверяете ему, хотя он говорит: может быть больно, но иначе вы не вылечитесь. Люди примут даже болезненные реформы, если им объяснить, зачем они, а главное - дать первые положительные результаты. Мы реализуем эти настоящие изменения. Своей предыдущей жизнью, думаю, я заслужил определенное доверие.