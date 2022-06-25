«Исходя из целесообразности». Северодонецк выполнил свою задачу как военный объект — эксперт 25 июня, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Бои на заводе Азот в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ покинули Северодонецк исходя из военной целесообразности и перешли на более выгодные для обороны рубежи и для использования своих преимуществ, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Грабский, военный эксперт.

«Решение было принято, и я считаю это было правильно. Я неоднократно говорил, что мы не будем цепляться за каждый клочок земли и будем выходить из системы военной целесообразности. То есть Северодонецк как объект выполнил свою задачу. И понимая то, что противник, несмотря на безумные потери, не считаясь с недостатком персонала, вооружения и боевой техники, он безумно продолжает собирать [силы] и наступать в этом направлении. Было принято решение перейти на более защищенные позиции. Какими будут эти позиции — время покажет, но такое решение принято. И я еще раз подчеркиваю, уход это такой же маневр, предусмотренный военными уставами, боевыми уставами, как и наступление, обход и окружение. То есть ничего удивительного в этом нет. Это война. Мы противостоим очень серьезному врагу и должны использовать все наши преимущества в этой борьбе», — рассказал Грабский.

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Комментируя ситуацию в Лисичанске, эксперт добавил, что город не является критической точкой и украинские военные будут выбирать выгодные для себя позиции.

«Нужно понимать, что Лисичанск также не догма. И я еще раз подчеркиваю, если мы говорим о маневренной обороне, мы должны оборонять на выгодных нам рубежах. К сожалению, ситуация на том направлении складывается так, что мы не можем говорить, что Лисичанск это последняя линия нашей обороны, ведь противник отчаянно рвется в том направлении и сосредоточил очень серьезные силы, речь идет о 15−18 БТГ. Противник пытается со стороны так называемого Попаснянского выступления перерезать коммуникации наших войск с целью сделать невозможным снабжение и окружение наших войск там. Лисичанск является исключительно важным пунктом нашей обороны, но не критически важен в смысле того, что мы будем держаться за [город], потому что это Лисичанск. Мы будем вести оборону там, где ситуация позволит нам ее вести и там, где мы от этого получим наибольшие преимущества», — подытожил обозреватель.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. Журналист Юрий Бутусов отметил, что «уходить горько, но это решение давно уже назрело».

Позже глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Радио НВ сообщил, что бои продолжаются и российские оккупанты продолжают использовать весь арсенал артиллерии по украинским защитникам, которые выходят из города.

25 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

Первая попытка штурма города на берегу Северского Донца датирована 2 марта. Тогда оккупанты отступили. Возобновление наступления произошло в конце апреля. Войска РФ регулярно обстреливали Северодонецк, разрушив, по данным областных властей, 90% города.

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