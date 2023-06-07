Украина не имеет отношения к диверсиям на Северных потоках — Зеленский 7 июня, 22:32 Взрыв на Северном потоке (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах Северные потоки в сентябре 2022 года.

В интервью Politico Зеленский прокомментировал последние сообщения СМИ о якобы плане украинских военных по подрыву Северных потоков.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент.

Видео дня

Президент также призвал тех, кто обвиняет в подрыве Украину, показать доказательства.

Накануне издание The Washington Post заявило, что администрация президента США Джо Байдена якобы знали о плане уничтожения Северных потоков при участии украинских военных.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

Ранее СМИ со ссылкой на источники утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.

Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».