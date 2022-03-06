«Это только начало страданий для РФ». Северная Корея превратится в территорию свободы по сравнению с Россией — Кулеба

6 марта, 15:12
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Глава МИД Дмитрий Кулеба (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Глава МИД Дмитрий Кулеба (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что в скором времени благодаря действиям Кремля и международной изоляции Северная Корея превратится в территорию свободы по сравнению с Россией.

«Сегодня для российских самолетов закрыли воздушное пространство 38 стран. Спортивные организации продолжают исключать страну-агрессора и отменяют соревнования. Компании и бренды оставляют Россию — их уже сотни — и рвут с ней связи. Длится масштабная депутинизация мира», — сказал Кулеба во время брифинга.

Глава МИД подчеркнул, что не везде эта работа проходит просто, а «искоренять путинизм» сложно, но Украина достигла положительных результатов.

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«Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое подлинная изоляция, исключения от цивилизованного мира и блокада», — добавил Кулеба.

Он отметил, что уже сегодня россияне бегут из страны, поскольку опасаются репрессий и в РФ уже сейчас «невозможно жить».

«Северная Корея такими темпами превратится в территорию свободы по сравнению с Россией», — добавил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/517571939707287
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Российская агрессия Изоляция Северная Корея Дмитрий Кулеба

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