04 октября 2018, четверг

Сестра Савченко сообщила о частичном аресте квартиры политика

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Речь идет о квартире Савченко на Троещине
Фото: Вера Савченко via Facebook

Речь идет о квартире Савченко на Троещине

Часть квартиры, которая принадлежит народному депутату Надежде Савченко, арестовали, сообщила сестра политика Вера Савченко.

"Нашу квартиру, на Троещине, арестовали. А точнее 1/3 часть, так как 2/3 принадлежит мне и маме. Причина: чтобы не продали, и Надежда не сбежала!" - написала она в Facebook.

В видеообращении Вера Савченко признала, что квартиру действительно хотели продать. Но не для побега, а для внесения взноса, чтобы подать кандидатуру Савченко для участия в президентских выборах.

Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

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Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

Нардеп прошла тест на полиграфе, результаты которого, по данным СБУ, указали на намерения нардепа свергнуть конституционный строй и совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Суд продлил арест Савченко до 30 октября.

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