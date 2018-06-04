Сестра Савченко отреагировала на заявление СБУ о результатах экспертизы нардепа на полиграфе

Вера Савченко заявила, что результаты экспертизы на полиграфе должны были появиться два месяца назад

Результаты экспертизы народного депутата Надежды Савченко на полиграфе, которые опубликовала Служба безопасности, являются игрой на опережение и должны были появиться еще несколько месяцев назад, заявила сестра политика Вера.

"Я абсолютно не удивлена. Для СБУ пахнет "жареным" и они действуют на опережение", - сказала она в эфире 112 Украина, пишет Интерфакс-Украина.

Вера Савченко добавила, что на данный момент команда адвокатов Савченко делает повторное обращение на полиграф и будут ходатайствовать о повторной процедуре.

Ранее в СБУ заявили, что полиграф указал на намерения нардепа Надежды Савченко свергнуть конституционный строй и совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

2 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Савченко признала, что причастна к вывозу оружия из оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продолжил еще на два месяца меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей.