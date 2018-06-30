Серый кардинал Одессы. Бизнесмен Владимир Галантерник стал неофициальным "хозяином" города

Обложка журнала Новое Время с расследованием о Галантернике

У Одессы есть официальный градоначальник - Геннадий Труханов, а есть неофициальный: мультимиллионер, который контролирует легендарный рынок Привоз, живет в Лондоне и "решает" одесские вопросы. Его зовут Владимир Галантерник, но в городе это имя предпочитают лишний раз не произносить, пишет журнал Новое Время в своем расследовании о бизнесмене (полную версию материала читайте в печатном номере издания).

Поиск фотографий этого человека в сети интернет дает ссылки на пару старых и не слишком четких снимков. Его полная биография неизвестна. Да и официально он — никто: нет никаких должностей, нет бизнеса.

Однако в Одессе, по словам местных экспертов, он контролирует рынок Привоз, частично или полностью владеет торговым центром City Center и зоной отдыха Аркадия Сити (в которую превратился известный пляж Аркадия). Также за ним - торговые объекты на Старосенной площади, люксовый жилкомплекс Green Wood и шикарный отель De Paris, который расположен в 50 м от Потемкинской лестницы. А еще - ряд строительных компаний.

Впрочем, говорить о Галантернике "он владеет", "он контролирует" - нельзя: о его империи одесские СМИ и эксперты рассуждают, употребляя слова "вероятно" и "возможно". И все вышеперечисленные предприятия оформлены на самых разных людей либо на иностранные фирмы с географией офисов от Лондона до Майами.

В Одессе отмечают исключительное влияние Галантерника на местные власти и правоохранительные органы

При этом в Одессе отмечают исключительное влияние Галантерника на местные власти и правоохранительные органы. "Галантерник - человек, который во многом определяет политические и бизнес-процессы в городе, - утверждает одесский политолог Ярослав Католик. - Он серый кардинал Одессы".

За последние годы на публике Галантерник появился лишь однажды — на открытии первого Одесского международного кинофестиваля в 2010‑м. Туда он пришел сопровождении супруги, дизайнера Натальи Зинько.

Та, в отличие от мужа, - человек публичный: известный украинский дизайнер с офисом в Лондоне и 142 тыс. подписчиков в Instagram.

"Иногда кажется, что Галантерник - это миф. Все о нем знают, но никто его не видел", - усмехается Католик.

Тайный босс

"Галантерник пустил метастазы по всей Одессе. Это сотни объектов и компаний", - объясняет Михаил Кузаконь, глава городской организации Народный рух Украины.

В последние годы фамилия бизнесмена все чаще фигурирует в скандалах.

Речь идет и о возможной застройке Летнего театра в Горсаду, которую остановили общественные активисты. В том же списке - строительство многоэтажки на Французском бульваре в рекреационной зоне Ботанического сада. Еще - отчуждение территории и объектов коммунальной собственности военного аэродрома Одесса-Школьный для строительства нового корпуса торгового центра City Center.

Галантернику приписывают контроль над легендарным одесским рынком Привоз / Фото R Igor via Flickr

С Галантерником местные активисты связывают и реконструкцию Старосенной площади, где без разрешения властей застройщики заняли участок под торговые объекты.

Это, по словам экспертов, типичный метод бизнесмена: он постепенно подминает под себя муниципальные объекты вместе с земельными участками.

Так, рынок Привоз много лет выводили из коммунальной собственности в частную. В этой цепочке участвовало множество фирм. С Аркадией случилась аналогичная история.

"Они [группа Галантерника] пытаются выдоить из города все, что возможно, - считает Виталий Устименко, лидер одесского Автомайдана и член общественного совета при НАБУ.- У него [Галантерника] в подчинении целые управления в мэрии".

Одесский градоначальник Геннадий Труханов, которого Устменко называет партнером Галантерника, не ответил на просьбу НВ дать комментарии к этой статье.

Но ранее, в интервью изданию Левый берег, мэр отзывался о Галантернике исключительно положительно.

“Почему у нас [с ним] достаточно тесные, если можно так сказать, отношения?” - так начал свой ответ Труханов. А далее рассказал, что "есть люди, которые, ведя бизнес в Одессе, делают еще что‑то в городе. Например, проводят концерты, привлекают людей, украшают площадки".

Труханова с Галантерником связывают не только красивые площадки.

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Свет Лампочки

В начале 1990‑х одессит Галантерник был обычным бизнесменом, который торговал электротоварами. Так о нем вспоминает Александр Сибирцев, местный журналист, специализирующийся на криминальной тематике. "Поэтому его первое прозвище – Лампочка", - рассказывает он.

Позже, по словам Сибирцева, Галантерник присоединился к криминальной группировке одессита Александра Ангерта по кличке Ангел. В ней же, как указано в отчете итальянской полиции, опубликованном еще в 1998 году, состоял и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы.

По мнению Сибирцева, невероятно скрытный предприниматель Галантерник до сих пор ведет дела всей группы Ангела. "Галантерник – "смотрящий" за его бизнесом", - объясняет журналист.

Владимир Галантерник (на фото - в центре на заднем плане, между своей супругой Натальей Зинько и бизнес­меном Валидом Арфушем) на новогодней вечеринке в Майами, 1 января 2016 года / Фото djsimon1 via Instagram

В конце апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с BBC Panorama обнародовал результаты расследования о лондонской недвижимости одесситов из "группы Ангерта".

Журналисты нашли 8 квартир в центре британской столицы, принадлежащие им или членам их семей. Три из них - и все в одном доме - числятся за Анной Ангерт, дочерью Ангела.

Сам Ангел, которого в 2017 году пресса ошибочно "похоронила", давно живет за границей и почти не бывает в Одессе.

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, Галантерник проживает в Лондоне, в апартаментах на Найтс­бридж, 199

В Лондоне же, в доме на Найтс­бридж, 199, в котором владеет квартирами его дочь, находятся еще одни апартаменты. Там, по данным OCCRP, проживает сам Галантерник. Квартира оформлена на компанию с острова Мэн - британской офшорной территории.

Жена Галантерника, чьи платья и рубашки носят певица Бейонсе и российская телеведущая и политик Ксения Собчак, четыре года назад в интервью журналу Tatler подробно рассказывала про лондонскую жизнь и имущество своей семьи.

Мол, в 2011‑м она открыла бутик на Мейфэр, в центре Лондона, и окончательно переехала жить из Одессы в Британию: сначала - в квартиру на Найтсбридж, затем - на Мейфэр, в трехуровневые апартаменты. "Потому что нам с Володей [Галантерником] захотелось такой правильной, чисто лондонской “старинности", - призналась Зинько журналистам.

Туманный бизнес

Если посмотреть на официальные реестры, то у Галантерника вообще нет никакого бизнеса в Одессе. "Он один из первых денежных тузов, который решился массово переписывать фирмы на других", - рассказал НВ на условиях анонимности близкий помощник экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица.

Типичным примером того, как выглядит связь Галантерника с одесскими активами, является развлекательный комплекс Аркадия Сити.

Если посмотреть на официальные реестры, то у Галантерника вообще нет никакого бизнеса в Одессе

У бизнесмена есть дочь от первого брака - 22‑летняя Мария. Живет - традиционно для всех Галантерников - в Лондоне. Там же она недавно стала директором новой местной фирмы Leratex Limited, занятой гостиничным бизнесом.

Управляющей компанией Leratex Limited числится лондонская юрфирма Law Firm Limited. Та в свою очередь управляет еще и фирмой Abrakadabra Creations Ltd., принадлежащей Наталье Зинько и ее отцу. А один из руководителей Law Firm Олег Дегтярев числится среди собственников Аркадия Сити.

На вопрос НВ, как давно он сотрудничает с семьей Галантерник, Дегтярев заявил: не могу ответить, поскольку конфиденциальность информации - его фундаментальный принцип работы с клиентами.

Отказалась давать комментарии о своем супруге и дизайнер Наталья Зинько.

Настойчивые попытки НВ связаться с ним проигнорировал и сам Владимир Галантерник.

А зачем лишний раз светиться человеку, которому "в Одессе даже государство - не конкурент". Так сказал о городском сером кардинале один из соратников Гурвица.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №24 от 27 июня 2018 года