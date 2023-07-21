«Сериалы после завода дронов». Украина не может тягаться с пропагандой РФ — интервью NV с Игорем Кондратюком 21 июля, 16:10 Игорь Кондратюк (Фото:Владимир Шевчук/Суспільне)

Скандал с выделением бюджетных средств на съемки кино и завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида обернулся для министра культуры Александра Ткаченко отставкой.

Больше всего общество возмутило создание комедийного сериала СМТ Ингулец компанией Юрия Горбунова Прототип продакшен за 33 млн грн.

Должны ли тратиться средства на культуру во время полномасштабной войны, в интервью Radio NV рассказал украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

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— Без привлечения государственных денег такие проекты возможны? Это, пожалуй, сняло бы градус этой дискуссии, мне так кажется.

— Я думаю, что градус этой дискуссии, пожалуй, сняло бы только то, если бы было привлечение негосударственных [средств] — от зарубежных соинвесторов, которых, конечно, очень трудно найти. Потому что нужны сценарии, которые зарубежные соинвесторы продадут у себя на рынке, а, возможно, даже и на мировых рынках, на платформах или где-то на фестивалях. И это сложный процесс.

А просто соинвесторы — условно говоря, владельцы телевизионных каналов, которых мы с тобой знаем — думаю, что сейчас и так еле содержат свои каналы. Например, Ринат Ахметов, большой медийный магнат, просто отказался от своих каналов. Соответственно, он не может инвестировать в фильмы, в сериалы, перечень которых мы с тобой видели.

— Ахметов-то отказался, но потом все эти люди, которые у него работали, создали какой-то продакшн. Очевидно, нашли деньги.

— Очевидно, нашли. Но я не думаю, что государство должно было им помогать. Я писал об этом пост. Меня немножко возмутила история, что государство выделило средства на трансляцию Единого телемарафона частным каналам. Это после того, как телеканал Украина почил в бозе, потому что его владелец не способен его финансировать. И я этого не понял.

Потому что в моем понимании государство должно тратить средства только на Суспільне мовлення. Это единственный канал, который должен вести Единый телемарафон, потому что это канал налогоплательщиков.

О Мы — Украина. Я не знаю, почему так быстро им удалось получить лицензию и стать в Единый телемарафон, в отличие от тех трех каналов, которые, на мой взгляд, заслужили симпатии людей, которые любили смотреть непредвзятую и разностороннюю информацию. Это для меня большой вопрос, но этот вопрос, очевидно, в эфире обсуждать бессмысленно, не имея аргументов, которые можно было бы предъявить в суде против тех, кто будет подавать против меня иск.

— Общественное для того и создавалось, чтобы быть сбалансированным вещателем и не продвигать интересы своих владельцев, была логичная модель.

— У меня просто рекордные просмотры моего несчастного видео из машины, которое я записал, выйдя из дома. Потому что я одновременно прочитал две подряд новости. Одна новость о том, что Сергей Притула собирает пять дорогущих специальных крутых беспилотников для Главного управления разведки Министерства обороны — государственной структуры, и это будет стоить 120 миллионов гривен. И вторая — о том, что продакшену Юрия Горбунова государство выделило 33 миллиона гривен.

И я подумал: стоп, так это же одна четвертая часть тех дорогущих штук, которые нужны Буданову и его подчиненным для того, чтобы уничтожать врага. И у меня возникает вопрос. Я просто представил себе это заседание Кабмина, где сидит министр обороны и сидит Ткаченко, и он говорит: «Мне надо 400 миллионов». А Резников говорит: «Бери». А Буданов ему пишет и говорит: «Как бери? Бляха-муха, мне надо 120 миллионов». [Ответ]: «Да нет, тебе Притула насобирает».

— На самом деле это не смешно. Я обратился к ныне военнослужащему Юрию Касьянову, который всю жизнь занимается БПЛА. Написал: «30 миллионов. Это сколько это дронов, БПЛА разного типа?» Он мне ответил следующим образом: «Ланцетов — 50, Мавиков — 200, дронов поля боя — около 1000−2000 штук». Это немало. Но некоторые говорят, что надо вести контрпропаганду, потому что Россия вкладывает миллиарды долларов. Что ты говоришь на этот аргумент ответишь?