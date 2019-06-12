Сериал «Чернобыль» и Медведчук: политик опроверг, что был адвокатом директора ЧАЭС Сегодня, 13:05 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Getty Images Виктор Медведчук Getty Images

Виктор Медведчук отвергает заявления о своем участии в судебном процессе по аварии на Чернобыльской АЭС в качестве адвоката директора станции.

Політик, один із керівників партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук відкидає заяви про свою участь у судовому процесі щодо аварії на Чорнобильській АЕС як адвокат.

Інформація про те, що Медведчук був причетний до процесу з’явилась після того, як телеканал HBO в одній із серій свого серіалу «Чорнобиль» показав архівні кадри з суду.

Громадська активістка Катерина Кувіта написала у своєму Facebook, що на фото зображений Віктор Медведчук, який, за її словами, був адвокатом директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

Відповідну заяву поширив і відомий журналіст Вахтанг Кіпіані.

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BBC запитала самого Медведчука про його можливу участь у процесі.

«Марення»

Політик назвав заяву, про те, що він був адвокатом директора ЧАЕС «чистим маренням».

«Я пам’ятаю цю справу, вона дуже відома була, але я не пам’ятаю, щоб я в ній брав участь», — сказав політик в інтерв'ю ВВС.

На питання кореспондентів ВВС, чи міг він приходити на процес у якості якщо не учасника, то просто глядача, Медведчук сказав, що ні.

«Мені не цікаво, я ж професійний адвокат. Невже ви думаєте, що адвокат ходить по інших справах?»

Він зазначив, що якби й ходив на якісь справи як глядач, аби отримати досвід, то тільки, «коли суд йде пів дня, а не пів року або два роки».

Коли йому показали фото, то Медведчук визнав, що «в принципі схожий» на чоловіка на ньому, але звернув увагу на одну особливість — чоловік на фото не носить краватку, а ґудзик його сорочки розстібнутий.

«Це я багато років потім перестав носити краватку. Я думаю, що це взагалі монтаж», — сказав він.

З липня 1987 по квітень 1998 року у Чорнобилі, населення якого евакуювали, проходив судовий процес над директором ЧАЕС Віктором Брюхановим та ще п’ятьма інженерами станції.

Підсудних звинувачували у порушенні правил безпеки на об'єкті, зловживанні службовим становищем та халатності.

Верховний суд СРСР визнав Брюханова винним та засудив до 10 років ув’язнення (звільнений достроково у 1991 році).

У 1991 році комісія Держатомнагляду СРСР дійшла висновку, що Чорнобильська аварія набула масштабів катастрофи через незадовільну консутрукцію реактора.

Процес проходив відкрито і на нього допускали представників не лише радянських, але й закордонних ЗМІ.

Експерти відзначають, що такимчином керівництво СРСР хотіло представити катастрофу як помилку конкретних людей.

Читайте згодом на сайті bbc.ua повне інтерв'ю з Віктором Медведчуком.

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