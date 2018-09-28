Сергей Лещенко рассказал, где в Украине воруют больше всего

Самое большое количество коррупционных схем в Украине осуществляется в Государственной фискальной службе, государственных компаниях, Службе безопасности, а также оборонной и энергетической сферах, считает народный депутат Сергей Лещенко.

"Немецкая пресса говорит о том, что Украина теряет пять миллиардов на таможне. Таможня - это бездонное дно коррупции, и сейчас на таможне очередной абсурд, когда человек, который был отстранен от руководства Одесской таможни - господин [Александр] Власов - сейчас руководит всей ГФС, включая всеукраинскую таможню. Это место, где формируются партии будущего, которые пойдут на выборы за счет денег, украденных с таможни", - сообщил он в эфире Радио НВ.

Помимо этого, по словам нардепа, одними из самых ярких очагов коррупции в Украине являются государственные компании, например, Объединенная горно-химическая компания и Укрспирт.

В энергетической сфере Лещенко особо выделил так называемый Роттердам+.

"Я думаю, что символом правления Порошенко станет схема Роттердам+. Это абсурдная, в то же время циничная и очень хитрая коррупция, потому что она не “в лоб”; она, по сути дела, всю сферу энергетики поставила на службу одному человеку - Ахметову. Поскольку Петр Алексеевич такой человек, что мимо себя и копейки не пропустит, я уверен, что он получает щедрые “чаевые”; в чем, собственно говоря, однажды признался бывший глава Регулятора энергетики господин [Дмитрий] Вовк", - отметил народный депутат.

Скриншот вопроса про "чаевые" из интервью председателя Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики Дмитрия Вовка Экономической правде

Помимо этого, коррупционными депутат назвал Службу безопасности Украины и "оборонку", в частности Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Полную версию интервью с Сергеем Лещенко слушайте на Радио НВ сегодня в 20:00

Напомним, ранее стало известно о том, что окружению Порошенко по заниженной стоимости отдали крупное месторождение Укрнафты.

В ходе расследования журналистов программы Схемы выяснилось, что полугосударственная компания Укрнафта годами изучала и исследовала большое газонефтяное месторождение в Полтавской области, ей нужно было только получить от государства лицензию на добычу. Неожиданно и вне всякого конкурса такое специальное разрешение по заниженной цене отдали малоизвестной частной фирме Аркона Газ-Энергия, которую связывают с окружением президента.