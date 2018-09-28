Сергей Лещенко даст большое интервью Радио НВ сегодня в 20:00

Сегодня, 28 сентября, гостем программы Час відповідати на Радио НВ, которую проведет главный редактор НВ Виталий Сыч, станет народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Ток-шоу главного редактора Радио НВ Валерия Калныша и главного редактора НВ Виталия Сыча Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 20:00 до 21:00

В предыдущих выпусках ток-шоу гостями в студии были, в частности, генеральный прокурор Юрий Луценко, глава МинВОТ Вадим Черныш, украинский писатель Юрий Андрухович, американский профессор экономики Андерс Аслунд, коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, мэр Киева Виталий Кличко, основатель холдинга Global Spirits Евгений Черняк, глава САП Назар Холодницкий, лидер Руха новых сил и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Где вещает Радио НВ