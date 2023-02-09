Нардепу от Слуги народу сообщили о подозрении за недекларированный Lexus 9 февраля, 11:53 Сергей Нагорняк (Фото:Сергей Нагорняк/Facebook)

НАБУ и САП вручили подозрение народному депутату Украины за незадекларированный Lexus 2020 года выпуска в среду, 8 февраля. Его стоимость — почти 1,9 миллионов гривен.

Издание Бабель со ссылкой на источники пишет, что речь идет о нардепе от фракции Слуга народа Сергее Нагорняке. Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, депутат внес в декларацию за 2020-й заведомо недостоверные данные.

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Речь идет об автомобиле, принадлежавшем его отцу, но который он использовал вместе с женой с момента покупки. Где находится нардеп, пока не установили. Расследование было начато на основании заключения НАПК.

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7 февраля НАБУ и САП вручили обвинительный акт народному депутату от ЕС Артуру Герасимову по делу о недекларировании недвижимости в Испании, прокурор направил документ в суд. Общая сумма незадекларированных сведений — почти 8 млн грн. Герасимов отказывался брать обвинительный акт, затем закрыл дверь автомобиля и уехал.

В комментарии NV он заявил, что спешил на заседание Рады с участием президента Владимира Зеленского, где обсуждали «важные вопросы безопасности», а квартира была куплена за законно заработанные деньги «еще до политики».